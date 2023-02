Grande nouvelle pour cette star de l'équipe de France, Deschamps peut jubiler

Amadou Diawara

Touché à une cuisse depuis la fin du mois de janvier, Ousmane Dembélé serait sur le chemin du retour. Présent en conférence de presse ce samedi après-midi, Xavi a lâché des nouvelles rassurantes sur l'état de santé de son numéro 7. De bon augure pour Didier Deschamps, qui va dévoiler sa liste pour le prochain rassemblement des Bleus le 16 mars.

Convoqué pour la Coupe du Monde avec les Bleus , Ousmane Dembélé a été impuissant face à l'Argentine de Lionel Messi en finale. Lors de son retour avec le FC Barcelone au début de l'année 2023, l'attaquant français est très vite retombé dans ses travers.

L'OM boucle un transfert record, il a enflammé le mercato https://t.co/qWeS7Vavs8 pic.twitter.com/j4omvYQQ2r — le10sport (@le10sport) February 25, 2023

Xavi annonce qu'Ousmane Dembélé va bien

En effet, Ousmane Dembélé s'est blessé une énième fois lors du face-à-face entre le FC Barcelone et Gérone le 28 janvier. Victime d'une lésion musculaire à la cuisse gauche, l'attaquant de Xavi a manqué plusieurs semaines de compétition. Mais comme l'a annoncé le coach du Barça ce samedi après-midi, Ousmane Dembélé va mieux.

Ousmane Dembélé convoqué par Deschamps le 16 mars ?