Equipe de France : Il snobe Deschamps et c'est loin d'être le premier

Après Aymeric Laporte, un autre joueur tricolore pourrait opter pour la sélection espagnole. Ignoré par Didier Deschamps, Robin Le Normand (Real Sociedad) aurait lancé les démarches pour porter le maillot de la Roja. Le défenseur central ne serait pas le premier à défendre les couleurs d'un autre pays. Tour d'horizon de ces joueurs, qui tournent le dos à la France.

Les places sont chères en équipe de France. La concurrence devient, de plus en plus, forte dans certains secteurs, poussant quelques joueurs à envisager d'autres options. Né à Pabu en Bretagne et formé à Brest, Robin Le Normand est l'un de ces hommes en forme plongés dans le doute et face à un choix cornélien. Performant sous les couleurs de la Real Sociedad, le défenseur français espérait connaître sa première sélection en équipe de France après la blessure de Presnel Kimpembe à la fin de l'année 2022, mais Didier Deschamps avait décidé de miser sur d'autres profils. La décision de trop pour Le Normand, qui aurait décidé d'opter pour la sélection espagnole. Selon les informations d' As , le joueur aurait entamé les démarches pour pouvoir porter le maillot de la Roja. Un choix loin d'être inédit. Ces dernières années, de nombreux joueurs ont décidé de défendre les couleurs d'une autre nation. Voici quelques exemples.

Les cas Anthony Lopes et Edouard Mendy au poste de gardien

Révélé sur le tard, Edouard Mendy aurait pu prétendre à une place en sélection. Brillant sous les couleurs de Chelsea, le portier, né à Montivilliers, a aussi connu des moments de galère. Alors qu'il portait les couleurs du Stade de Reims en 2018, Mendy, qui était loin d'être une priorité pour Deschamps, avait décidé d'opter pour la sélection sénégalaise. Aujourd'hui, l'équipe africaine profite de ses talents. Lui n'a pas attendu ses 26 ans pour prendre sa décision. Né à Givors dans la banlieue lyonnaise, Anthony Lopes a directement opté pour le Portugal.

En défense, beaucoup ont refusé la France. Les raisons sont multiples

Un autre joueur a décidé de défendre les couleurs du Portugal : Raphaël Guerreiro. Natif du Blanc-Mesnil, le latéral gauche du Borussia Dortmund avait évoqué un choix du cœur : « A la maison, on a toujours supporté le Portugal, même quand il y avait un France-Portugal. » Des raisons similaires ont poussé Mehdi Benatia à porter les couleurs du Maroc. ou Abdou Diallo et Kalidou Koulibaly, à choisir le Sénégal. « Quand j'ai vu la lumière dans les yeux de mes parents, j'ai compris. C'est vraiment grâce à eux que j'ai choisi le Sénégal » avait confié le défenseur de Chelsea. Pour Serge Aurier, des raisons administratives sont à l'origine de son choix L'ancien latéral du PSG s'est vu refuser la nationalité française en raison d'un accrochage au collège. Il défend depuis les couleurs de la Côte d'Ivoire. Pour Aymeric Laporte, il s'est lassé, comme Robin Le Normand, des décisions de Didier Deschamps.

Hazard et Mahrez auraient pu rejoindre la France

Brillants en Premier League ces dernières années, Eden Hazard, aujourd'hui au Real Madrid, et Riyad Mahrez (Manchester City) auraient pu faire le plus grand bien aux Bleus. Mais les deux joueurs ont décidé de recaler les appels de la FFF. « On en a parlé un peu, surtout quand j'ai débuté avec Lille, mais je suis belge, donc j'ai décidé de jouer avec la Belgique » a déclaré Hazard. Quant à Mahrez, natif de Sarcelles, il évoque des raisons familiales : « J’aurais aussi pu choisir l’équipe de France, mais en raison de mon attachement au pays et en mémoire à mon père, j’ai décidé d’opter pour l’Algérie » . Bien qu'éligibles, Leroy Sané et Miralem Pjanic ont, aussi très vite, pris leurs distances avec l'hexagone. Leur choix a donc été naturel (l'Allemagne pour le premier, la Bosnie pour le second).

