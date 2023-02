Son calvaire est terminé, Deschamps peut souffler

Amadou Diawara

Alors qu'Hugo Lloris et Steve Mandanda l'ont lâché, Didier Deschamps peut se réjouir du retour à la compétition de Mike Maignan. Blessé pendant plusieurs mois, et notamment lors du Mondial au Qatar, le gardien de l'AC Milan va être aligné d'entrée ce dimanche soir face à l'Atalanta, comme annoncé par son entraineur Stefano Pioli.

Après la Coupe du Monde au Qatar, Hugo Lloris (36 ans) et Steve Mandanda (37 ans) ont décidé de laisser place à la jeunesse en équipe de France. En effet, les deux vétérans français ont annoncé leur retraite internationale. Orphelin de deux de ses meilleurs gardiens, Didier Deschamps va devoir prendre le temps de choisir son nouveau portier numéro un. Malgré sa longue blessure au mollet gauche, qui l'a privé de la Coupe du Monde au Qatar, Mike Maignan fait office de grand favori, loin devant ses concurrents. Et heureusement pour Didier Deschamps, le portier du Milan AC va faire son grand retour à la compétition ce dimanche soir.

«Mike jouera dimanche»

Présent en conférence de presse ce samedi après-midi, Stefano Pioli a annoncé qu'il allait titulariser Mike Maignan face à l'Atalanta. « Comment va Mike Maignan ? Mike jouera demain (dimanche soir). (...) Mike était comme un lion en cage. Il va bien et est très motivé. Il va certainement nous apporter un grand plus » , a révélé le coach de l'AC Milan, avant d'en rajouter une couche.

«Je suis très heureux de son retour»