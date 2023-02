Équipe de France : Déterminé, il lance un nouvel appel du pied à Deschamps

La rédaction

Après le forfait récent de Raphaël Varane, les candidats se bousculent aux portes de l'équipe de France, et nombreux sont ceux qui entretiennent le rêve de porter un jour la tunique bleue. Parmi eux, Jean-Clair Todibo, le Niçois, qui a interpellé à plusieurs reprises le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps.

Le natif de Cayenne, en Guyane a de suite explosé au plus haut niveau. Formé au Toulouse FC, Jean-Clair Todibo n'a eu besoin que d'une demi-saison en Ligue 1 avant de voir les plus grands clubs européens avoir un oeil sur lui. À l'hiver 2019, direction le FC Barcelone, où il ne parviendra pas à s'imposer, enchaînant les prêts, et finissant à l'OGC Nice. Et ses bonnes prestations actuelles le rendent crédible pour une place en équipe de France.

« Si je faisais ces prestations-là à Barcelone, peut-être que l'appel se serait fait plus tôt »

Il y a une semaine sur les antennes de RTL , le défenseur niçois de 23 ans avait lancé un appel du pied à Didier Deschamps. Et Jean-Clair Todibo en a rajouté une couche ce dimanche, lors d'un entretien accordé au Canal Football Club sur Canal + : « Est-ce que Nice est un frein pour mon arrivée en équipe de France ? Si on parle en terme de logique, on pourrait dire que oui. Si je faisais ces prestations-là à Barcelone par exemple, peut-être que l'appel se serait fait plus tôt, ou aurait déjà été fait, ou peut-être que non aussi. Je suis un joueur de Nice et on parle quand même de moi en équipe de France. C'est déjà une très belle chose. »

« J'ai cet objectif de jouer en équipe de France »