Un joueur de Deschamps a plombé le mercato du PSG

Mis en échec l'été dernier, le Paris Saint-Germain est revenu à la charge pour Milan Skriniar lors du mercato hivernal. Mais une fois encore, le club de la capitale n'est pas parvenu à obtenir la signature du défenseur slovaque pour la simple et bonne raison que l'Inter Milan ne lui avait pas trouvé de remplaçant. Un joueur de Didier Deschamps était ciblé, il a finalement snobé le club italien.

Priorité absolue de Luis Campos depuis son arrivée à la tête du sportif au PSG, Milan Skriniar ne rejoindra la capitale que l'été prochain. Pour autant, le défenseur slovaque était attendu cet hiver car le PSG avait besoin d'un renfort un urgence pour se renforcer en vue des échéances européennes qui approchaient. Alors que l'Inter était prêt à le laisser filer contre 20M€ afin de ne pas le laisser partir libre l'été prochain, Skriniar a été bloqué car le club italien a pris un stop du Bayern pour le transfert de Benjamin Pavard, la priorité pour le remplacer.

Pavard pour remplacer Skriniar

Conscient de l'envie de Milan Skriniar de s'engager en faveur du PSG, l'Inter Millan était disposé à le laisser filer cet hiver à une condition : celle de lui trouver un remplaçant. Tout s'est accéléré en fin de mercato et les Interistes ont jeté leur dévolu sur Benjamin Pavard, retenu par Didier Deschamps lors de la dernière Coupe du monde. Finalement, le Bayern Munich a repoussé l'approche de l'Inter, ce qui a annulé la venue de Skriniar à Paris.

Le Bayern confirme