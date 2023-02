Affaire FFF - Harcèlement sexuel : Le Graët répond cash

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après sa démission, Noël Le Graët contre-attaque. Ce mardi soir, l'ancien président de la Fédération française de football a tenu à se défendre après avoir été accusé de harcèlement moral et sexuel par d'anciennes collaboratrices. L'homme de 81 ans nie en bloc les accusations et défend son bilan sur le développement du football féminin.

Agé de 81 ans, Noël Le Graët a présenté sa démission. Il n'est plus président de la FFF. Mais pas question pour le responsable de reconnaître une quelconque responsabilité, notamment sur les affaires de harcèlement dont il fait l'objet. Pour rappel, le parquet de Paris a ouvert une enquête pour harcèlement moral et sexuel, mais Le Graët nie tout en bloc. Lors d'un entretien accordé à L'Equipe , il a livré le fond de sa pensée.

Affaire Le Graët : Il dénonce un nouveau scandale ! https://t.co/h1kXwI4cX0 pic.twitter.com/h4tujD4PB0 — le10sport (@le10sport) February 28, 2023

« Je le conteste totalement »

« J e le conteste totalement et je ne me présenterais pas devant vous si je mentais. Je n'ai jamais harcelé personne, ni moralement ni sexuellement. Je suis surpris par toute cette cabale. Je ne sais pas qui est derrière, mais je finirai par le savoir. Je n'ai rien fait de mal et j'attends de voir les suites avec mes avocats. C'est une enquête à charge. Il y a écrit « Madame C... dit que », mais qui est Madame C... ? On a demandé avec mes avocats, à plusieurs reprises, des précisions aux inspecteurs pour que je puisse répondre à ces accusations, ils ont toujours refusé de nous transmettre des éléments du dossier pour que je puisse me défendre » a confié celui qui dirigera le bureau de la FIFA à Paris.

Le Graët défend son bilan