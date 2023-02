Scandale FFF : Le Graët contre-attaque !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'ère Noël Le Graët a pris fin à la Fédération française de football. Ce mardi, l'homme de 81 ans a présenté sa démission. Quelques heures après avoir annoncé sa décision, le désormais ancien homme fort du football français a tenu à se défendre. Il s'en est pris à la Ministre des Sport, Amélie Oudéa-Castera, qui avait diligenté une enquête sur le fonctionnement de la FFF.

Noël Le Graët n'est plus le président de la FFF. Comme annoncé il y a plusieurs jours, l'homme de 81 ans a présenté sa démission ce mardi. L'ancien patron du football français ne se dirige pas vers la retraite puisqu'il va diriger le bureau de la FIFA à Paris. Quelques heures après avoir pris sa décision, Noël Le Graët a tenu à défendre son bilan lors d'un long entretien à L'Equipe. Il en a également profité pour s'en prendre à la Ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, qui avait réclamé une enquête sur le fonctionnement de la FFF. Un audit, qui n'a pas été favorable à Le Graët.

Affaire Le Graët : Il dénonce un nouveau scandale ! https://t.co/h1kXwI4cX0 pic.twitter.com/h4tujD4PB0 — le10sport (@le10sport) February 28, 2023

« L'enquête dont j'ai fait l'objet a été menée à charge »

« Si j’ai l’intention d'attaquer la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra ? Ce sont mes avocats qui vont se charger de choisir quelles actions il faut mener. Je conteste le rapport et elle en fait évidemment partie. L'enquête dont j'ai fait l'objet a été menée à charge, en méconnaissance totale de mes droits et du principe du contradictoire. Elle a été juge et partie et ça, ce n'est pas possible, même si elle prétend que non » a confié Le Graët. Ce mardi soir, son avocat a annoncé qu'il portait plainte contre la Ministre des Sports pour diffamation.

« Si elle en fait une affaire personnelle ? Peut-être »