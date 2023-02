«J’ai craqué», Le Graët se lâche sur l’affaire Zidane

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Pour Noël Le Graët, qui a présenté sa démission ce mardi, les ennuis ont débuté le 8 janvier dernier. Invité à s'exprimer sur son choix de recaler Zinédine Zidane, le désormais ancien président de la Fédération française de football avait tenu des propos méprisants à l'égard du champion du monde 1998. Une sortie et des mots, qu'il regrette

C'est désormais officiel, Noël Le Graët n'est plus président de la FFF. Accusé de harcèlement moral et sexuel par d'anciennes collaboratrices, l'homme de 81 ans a présenté sa démission, sans pour autant reconnaître sa responsabilité dans cette affaire.

Affaire Le Graët : Il dénonce un nouveau scandale ! https://t.co/h1kXwI4cX0 pic.twitter.com/h4tujD4PB0 — le10sport (@le10sport) February 28, 2023

Le Graët avait choqué

Pour Le Graët, les ennuis ont débuté le 8 janvier dernier. Invité de RMC, le responsable s'était lâché après une question sur Zinédine Zidane : « J'en n'ai rien à secouer, il peut aller où il veut ». Des propos, qu'il regrette aujourd'hui.

« Mes déclarations étaient très maladroites »