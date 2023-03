Zidane prépare son retour, il a déjà tout prévu

Thomas Bourseau

Sans club depuis son départ du Real Madrid en mai 2021, Zinedine Zidane aurait une belle opportunité avec Chelsea qui s’intéresserait à son profil. Et pour Jérôme Rothen, il n’y a pas de réflexion à avoir.

Zinedine Zidane a vu son rêve bleu s’envoler en janvier dernier. En juin 2022, et à l’occasion d’une grande interview accordée à L’Équipe pour son cinquantième anniversaire, le champion du monde 98 confiait avoir l’envie de prendre les rênes de l’équipe de France alors que le contrat de Didier Deschamps arrivait à expiration en décembre dernier, après le Mondial au Qatar. Les Bleus ont atteint la finale de la compétition et la Fédération française de football a pris la décision de rallonger le bail de Deschamps jusqu’en juin 2026.

Zidane est sur le marché, mais ne penserait pas à la Premier League

De quoi pousser Zinedine Zidane à revoir ses plans. Le journaliste Frédéric Hermel, qui est aussi son biographe, révélait à RMC en janvier dernier que Zidane avait refusé les avances du PSG après son départ du Real Madrid en mai 2021 afin de mettre toutes les chances de son côté pour l’équipe de France. À présent, Zinedine Zidane est « sur le marché » d’après Hermel, mais pas pour entraîner en Angleterre, une destination qu’il n’apprécierait guère pour la suite de sa carrière.

«Je ne comprends pas pourquoi il ne saute pas sur l’occasion»