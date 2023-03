Mercato : Pour Zidane, c’est terminé

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Après le PSG, c’est Chelsea qui revient régulièrement dans les rumeurs pour l’avenir de Zinédine Zidane. Toujours en quête d’un nouveau club, le technicien français pourrait tenter sa chance avec les Blues. Pour Emmanuel Petit, ancien coéquipier de Zizou, cette idée n’a rien de cohérent.

Où va donc aller entraîner Zinédine Zidane ? Depuis 2021 et son départ du Real Madrid, l’ancienne gloire des Bleus attend le bon moment et l’opportunité parfaite pour rebondir. L’équipe de France était sa grande priorité mais Didier Deschamps a fini par prolonger son contrat. En plus du PSG, parmi les clubs cités dans les candidats potentiels, on retrouve Chelsea.

«Je n’y crois pas une seule seconde»

Une idée qui n’a pas vraiment de sens pour Emmanuel Petit. « Je me trompe peut-être, mais je n’y crois pas une seule seconde pour différentes raisons. Vous l’avez dit dans votre argumentaire de présentation, Zizou ne parle pas anglais. (…) Connaissant sa façon de manager ses joueurs, il aime la proximité et pour cela, il faut de la communication et donc s’intéresser à l’humain. S’il ne parle pas la langue en Angleterre… on connaît les entraîneurs qui se sont faits railler et ça créé une scission dans le vestiaire et entre les joueurs, ainsi qu’un décalage avec beaucoup d’entre eux et tout le monde est allé dans le mur », a lancé le champion du monde 98 dans l’émission Rothen s’enflamme.

«Il ira où il peut gagner»: Zidane est sur le marché, il dicte son avenir https://t.co/X0epPzcqA4 pic.twitter.com/ud7R7vJT4H — le10sport (@le10sport) March 3, 2023

«C’est une colonie de vacances»