Le PSG a «merd*», il prend ses dispositions

La rédaction

Lors du début de mandat de Christophe Galtier en tant qu’entraîneur du PSG, une polémique avait éclaté. Le coach parisien avait ironisé sur le fait de déplacer en « char à voile », alors qu’on lui reprochait d’avoir effectué en avion l’aller-retour à Nantes en septembre dernier. Alors que ce samedi, ce seront les Nantais qui se rendront en train au Parc des Princes, Antoine Kombouaré est revenu sur cette affaire.

En septembre 2022, l’entraîneur du FC Nantes avait déclaré que son homologue Christophe Galtier avait « merdé » en plaisantant sur les déplacements en avion du PSG. Présent en conférence de presse ce vendredi avant de se déplacer sur la pelouse des Parisiens, Antoine Kombouaré à affirmer que le trajet de son équipe samedi se fera en train, alors que le retour s’effectuera en bus. Mais l’ancien entraîneur parisien a également affirmé sa position concernant les mesures écologiques dans le football.

«Ça n’a jamais tué les gens», Kombouaré monte au créneau pour les déplacements en bus

Antoine Kombouaré déclare : « Je n’ai pas attendu que des gens viennent avec des pétitions pour mettre la pression. J’ai décidé qu’on allait partir en train à Paris. On est super contents d’y aller en train, ce sera 2h (de trajet). On rentrera en bus. 3h30 de bus, ça n’a jamais tué les gens » .

Une star du PSG a de sérieux problèmes, une information importante tombe https://t.co/8151nBQcEd pic.twitter.com/9n7BzUZ6Qj — le10sport (@le10sport) March 3, 2023

«Je n’ai pas attendu qu’on me mette la pression», estime Kombouaré à propos du climat