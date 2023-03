«Il ira où il peut gagner»: Zidane est sur le marché, il dicte son avenir

Thomas Bourseau

Éloigné des bancs de touche depuis le printemps 2021, Zinedine Zidane aurait à coeur de se remettre en selle et le PSG garderait un oeil sur sa situation. Selon Denis Charvet, Zidane aurait tout à gagner à prendre les rênes du club de la capitale.

Zinedine Zidane est sans club depuis son départ du Real Madrid en mai 2021. Comme il l’a fait savoir à L’Équipe à l’occasion d’une longue interview accordée au quotidien sportif en juin 2022 pour la célébration de son cinquantième anniversaire, Zidane avouait avoir le rêve bleu d’entraîner l’équipe de France. Cependant, Didier Deschamps a été reconduit par la Fédération française de football en janvier dernier à la tête des Bleus jusqu’en juin 2026.

Zidane veut revenir aux affaires, le PSG à l’affût

De quoi forcer Zinedine Zidane à reprendre du service selon son biographe Frédéric Hermel, journaliste intervenant notamment pour RMC comme il l’a fait en janvier dernier pour l’A fter Foot. D’après ses informations, Zidane est sur le marché et veut revenir aux affaires en 2023. Le Qatar rêve toujours de nommer le champion du monde 98 sur le banc de touche du PSG.

Mercato : Pour son retour, Zidane est sous pression https://t.co/iCmzbgKQ0H pic.twitter.com/vPl5mTQnAB — le10sport (@le10sport) March 2, 2023

«Le PSG est le seul qui peut prétendre avoir le pouvoir de décider, de recruter»