«L’héritier» de Messi et Ronaldo, Mbappé est adoubé par une légende

Kylian Mbappé a établi un nouveau record ces dernières heures en devenant le meilleur buteur de l’histoire du PSG avec 201 réalisations. Une régularité qui témoigne selon Thierry Henry du grand talent du Français, mais aussi de son exigence XXL qui fait de lui l’héritier des multiples lauréats du Ballon d’or que sont Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

A 24 ans, Kylian Mbappé est déjà entré dans l’histoire du football français ainsi que dans celle du PSG. En 2018, le natif de Bondy soulevait la Coupe du monde et était le plus jeune joueur de l’histoire à trouver le filet pendant une finale de Mondial depuis Pelé. Ce samedi 4 mars, Mbappé a encore plus écrit sa légende en inscrivant face au FC Nantes au Parc des princes son 201ème but sous les couleurs du PSG.

«Soyons fiers et heureux qu’il soit Français»

Il est de ce fait devenu le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain dépassant le record établi par Edinson Cavani avant son départ pour Manchester United en 2020. Kylian Mbappé continue de faire de nouveaux records et continue d’impressionner celui à qui il a grandement été comparé à ses débuts à l’AS Monaco : Thierry Henry. Sur le plateau de Prime Video Sport dimanche, King Henry a débuté son éloge par une blague. « Si Mbappé est chaud ? Il n’est jamais froid. Blague à part bien sûr, 201, ils ont dû compter les buts à l’entraînement aussi. Ce qu’il fait c’est juste n’importe quoi, je le dis souvent, soyons fiers et heureux qu’il soit Français ».

«Quand tu regardes les deux patrons qu’il y avait avant lui, (Cristiano) Ronaldo et Messi, c’est la même chose»