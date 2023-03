PSG : Neymar le fait craquer, «je ne peux plus le voir»

Axel Cornic

Depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, Neymar n’a jamais réussi à faire l’unanimité. La star brésilienne est clivante et les dernières saisons n’ont pas vraiment arrangé son image auprès des supporters et des observateurs. C’est le cas de Christophe Dugarry, qui ne s’est pas fait prier pour tomber sur Neymar au moment où le PSG annonce la fin de sa saison.

C’est une terrible nouvelle... qui ne semble toutefois pas inquiéter plus que ça autour du PSG. En difficulté depuis le début de l’année 2023, Neymar ne rejouera plus de la saison, puisqu’il va être opéré de la cheville et devra respecter une convalescence de 3 à 4 mois.

« Je pense que cette équipe est bien plus équilibrée à cinq derrière avec les deux de devants »

Plusieurs observateurs estiment que cette absence de Neymar, pourrait finalement être une bonne nouvelle pour le PSG, c’est le cas de Christophe Dugarry, sur RMC Sport . « Je pense que c’est une chance incroyable pour Galtier car de toute façon, il aurait dû avoir à un moment ou un autre le courage de sortir Neymar, c’était la seule solution » a-t-il expliqué. « Je pense que cette équipe est bien plus équilibrée à cinq derrière avec les deux de devants ».

« Neymar, je n’y arrive plus »