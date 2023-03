«Ravi que Neymar soit blessé» : Il jubile pour le PSG

Axel Cornic

Touché à la cheville, Neymar ne va plus rejouer avec le Paris Saint-Germain cette saison. Le club de la capitale a en effet annoncé que la star brésilienne va se faire opérer et sera donc absente entre 3 et 4 mois. Un coup dur avant un rendez-vous important comme celui face au Bayern Munich en Ligue des Champions, même si certains observateurs ne sont pas vraiment alarmistes.

C’est la grande nouvelle de ce lundi ! Touché depuis la victoire du PSG face au LOSC en Ligue 1 le 19 février dernier (4-3), Neymar ne va plus refouler les pelouses cette saison. Certains croyaient au miracle pour la rencontre face au Bayern Munich, mais finalement le Brésilien devra attendre entre 3 et 4 mois pour revenir.

« Je pense que c’est une chance incroyable pour Galtier »

De retour sur RMC Sport , Christophe Dugarry est toutefois persuadé que cette blessure de Neymar n’est pas une catastrophe pour le PSG. « Je suis ravi pour le PSG que Neymar soit blessé » a expliqué l’ancien attaquant, dans Rothen s’enflamme . « Je pense que c’est une chance incroyable pour Galtier car de toute façon, il aurait dû avoir à un moment ou un autre le courage de sortir Neymar ».

« Cette équipe est bien plus équilibrée à cinq derrière avec les deux de devants »