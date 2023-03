Terrible nouvelle pour Neymar, le PSG en profite

Axel Cornic

Face au Bayern Munich ce mercredi, le Paris Saint-Germain ne pourra pas compter sur Neymar. Blessé à la cheville, le Brésilien est à nouveau absent pour un grand rendez-vous européen, mais certains observateurs estiment que cette nouvelle n’est pas forcément mauvaise pour l’équipe parisienne avant ce huitième de finale retour de Ligue des Champions.

On pensait la malédiction levée, mais Neymar a finalement connu une nouvelle blessure hivernale à la cheville et va donc manquer un match capital pour le PSG, qui rêve toujours de décrocher la première Ligue des Champions de son histoire... et aurait bien aimé pouvoir compter sur sa star.

« Lorsque les trois jouent ensemble, souvent, ils ne reviennent pas défendre le ballon est perdu »

Ancienne star du Bayern Munich ainsi que de l’équipe de France, Bixente Lizarazu estime que cette absence de Neymar n’est pas forcément un mal pour le PSG. « Lorsque les trois (Messi, Mbappé et Neymar) jouent ensemble, souvent, ils ne reviennent pas défendre le ballon est perdu » a-t-il expliqué, pour le média allemand Wettbasis . « Cela entraîne une désorganisation du reste de l'équipe qui doit courir encore plus ».

« Le PSG sera mieux équilibré et les milieux fourniront moins d'efforts que d'habitude pour récupérer le ballon »