PSG : La famille de Messi éteint tout le monde, sa décision est prise

Thomas Bourseau

Alors que le contrat de Lionel Messi arrivera à expiration en juin prochain, le PSG peut dormir sur ses deux oreilles selon le journaliste Florent Torchut. Que ce soit le septuple Ballon d’or ou sa famille, la volonté commune est de poursuivre à Paris.

Entre Lionel Messi et le PSG, l’idylle n’a pas toujours été aussi belle qu’elle semble l’être actuellement. Lors de l’exercice précédent, soit au moment de sa première saison loin du FC Barcelone et donc au Paris Saint-Germain, Messi a peiné à s’intégrer à sa nouvelle vie comme son biographe Guillem Balague l’avait répété à plusieurs reprises et comme il l’avait lui-même reconnu à l’automne 2022. A présent, la famille Messi semble être à son aise dans la capitale au point où une prolongation de contrat est plus que jamais d’actualité.

Discussions en cours entre Messi et le PSG pour un nouveau contrat

Pour rappel, le contrat de Lionel Messi au PSG prendra fin à l’issue de la saison. Cependant, les discussions avancent entre l’entourage du septuple Ballon d’or et le Paris Saint-Germain comme le10sport.com vous l’a souligné le 18 février dernier. Il est question d’intérêts du FC Barcelone et de l’Inter Miami notamment comme les entraîneurs respectifs des clubs, à savoir Xavi Hernandez et Phil Neville l’ont confié dernièrement.

Messi encore interpellé, le PSG peut trembler https://t.co/fkHeAAzlLU pic.twitter.com/9SK7imylLW — le10sport (@le10sport) March 6, 2023

«Aujourd’hui, c’est devenu une évidence pour Messi de prolonger l’aventure au PSG»