Zidane - PSG : Le Qatar a contacté un autre entraîneur

Alors que l’avenir de Christophe Galtier sur le banc du PSG fait couler beaucoup d’encre, surtout en cas d’élimination face au Bayern Munich en Ligue des Champions, le nom de Zinedine Zidane revient avec insistance pour lui succéder. Mais il semblerait que Thiago Motta ait également été approché à plusieurs reprises…

Comme le10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité en juin dernier, Zinedine Zidane avait été approché par le PSG pour le poste d’entraîneur étant donné qu’il était la priorité absolue du Qatar. En vain, puisque l’ancien technicien du Real Madrid privilégiait à cette époque un avenir en équipe de France. Mais ce dossier n’est pas terminé au PSG…

Mercato : Chassé de Paris, il peut sauver le PSG avec Zidane https://t.co/HESCACF0d3 pic.twitter.com/EUhcXDKRbr — le10sport (@le10sport) March 6, 2023

Zidane toujours ciblé pour remplacer Galtier

En effet, après la crise sportive traversée par le PSG en février, Christophe Galtier se retrouve menacé, surtout en cas d’élimination le 8 mars prochain en 8e de finale retour de la Ligue des Champions face au Bayern Munich. Dans cette optique le nom de Zinedine Zidane continue de revenir avec insistance, mais pas que…

Motta déjà approché par le PSG