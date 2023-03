L’ASSE boucle un transfert, il n’en revient toujours pas

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Hyper actifs cet hiver, les Verts avaient lancé leur mercato par le transfert de Gaetan Charbonnier. En difficulté avec l’AJ Auxerre, l’attaquant a débarqué à l’ASSE au sein d’un championnat où il a fait ses preuves par le passé. D’ailleurs, il a rapidement pris ses marques avant de gravement se blesser. Mais pas de quoi lui faire regretter son choix. Bien au contraire.

Durant le mercato d’hiver, l’ASSE n’a pas chômé. Et pour cause, après une première partie de saison catastrophique, les Verts devaient inverser la tendance afin d’éviter une relégation en National. Dans cette optique, le premier joueur à avoir accepté de relever ce défi n’est autre que Gaetan Charbonnier. L’ancien attaquant de l’AJA s’est malheureusement gravement blessé, mais il est revenu sur sa signature a Saint-Etienne.



Charbonnier surpris après son transfert à l’ASSE

« Quand j'arrive et que je signe ici, je dois avouer que je suis assez surpris. Le groupe est certes touché car la situation est délicate mais à de côté de ça, il y a une ambiance, il y a un groupe qui vit bien, il y a une groupe qui veut se sortir de ce bourbier. Pour moi, c’était important de sentir ça. Saint-Étienne c’est un grand club, c’est un club que j’ai toujours soutenu quand j’étais petit », assure l’attaquant dans une interview accordée à Prime Vidéo .

«Si je peux poursuivre et finir ma carrière à l’ASSE, ce sera avec grand plaisir»