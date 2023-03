«Un fauteur de troubles», terribles révélations sur cette piste du PSG

Arnaud De Kanel

Toujours à la recherche d'un renfort offensif après les échecs Rayan Cherki, Malcom et Hakim Zyiech, le PSG surveillerait avec attention le crack Alejandro Garnacho. En pleine explosion avec Manchester United, l'attaquant argentin n'était pas le garçon le plus calme de l'effectif étant jeune comme le raconte son ancien entraineur Jésus Adolfo Marcos.

Le PSG continue sa quête d'attaquant sur le mercato pour satisfaire les demandes de Kylian Mbappé. Spécialiste du recrutement des joueurs les plus prometteurs de la planète, Luis Campos aurait jeté son dévolu sur Alejandro Garnacho d'après les informations du Mirror . De plus en plus important avec Erik ten Hag à Manchester United, l'Argentin fait parler de lui. Son ancien entraineur à l'Atletico Madrid est d'ailleurs revenu sur son passage chez les Colchoneros et il pointe du doigt l'attitude du joueur qui fait rêver le PSG.

EXCLU : Kimpembe change d’agent, le PSG continue de pousser https://t.co/wo9GAgRUEo pic.twitter.com/h0WGScdDe4 — le10sport (@le10sport) March 6, 2023

«C’était un vaurien et un fauteur de troubles»

Dans un entretien accordé à Mundo Deportivo , Jésus Adolfo Marcos, éducateur réputé de l'académie de l'Atletico Madrid, est revenu sur le cas Alejandro Garnacho qu'il avait sous ses ordres lorsque l'Argentin était âgé de 15 ans. « Alejandro était un 'enfant de la rue’, issu d’un quartier de Getafe, et nous avons immédiatement décidé de le transférer à l’hôtel de l’académie, car il n’était pas un bon élève. Il était plus intelligent que le reste des garçons, mais il est devenu un fauteur de troubles. C’était un vaurien et un fauteur de troubles à l’intérieur de l’hôtel. Il faisait entrer en douce de la nourriture dans la chambre, des bonbons et des choses comme ça, et il cachait son téléphone et restait dessus jusqu’à tard dans la nuit », a-t-il avoué, avant de poursuivre.

«Alejandro ne travaillait pas du tout»