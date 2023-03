Kimpembe, Alexis Sanchez… Toutes les infos mercato du 6 mars

La rédaction

Alors que le mercato hivernal a fermé ses portes début février, les clubs réfléchissent déjà à leur recrutement pour l'été prochain. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

PSG : Kimpembe prend une grande décision pour son avenir

Très courtisé depuis un bon moment sur le marché des transferts, Presnel Kimpembe va avoir un choix décisif à faire pour son avenir au PSG... ou ailleurs. Et pour cela, le défenseur français de 27 ans a déjà pris une décision forte : selon nos révélations exclusives, Kimpembe vient de changer d'agent, ce qui aura donc forcément un impact sur son futur. Le PSG envisage toujours de prolonger son contrat qui court jusqu'en 2024, et ce malgré ses pépins physiques à répétition cette saison. Mais Presnel Kimpembe reste également très courtisé chez les cadors étrangers, et ce changement d'agent l'aidera donc à trancher.



L'OM s'active pour prolonger Alexis Sanchez

À en croire les révélations du journaliste Enzo Olivera dans son podcast sur RedGol , l'OM envisage de prolonger au plus vite le contrat d'Alexis Sanchez : « Ils veulent le prolonger. De plus, la semaine dernière, des négociations ont commencé avec son entourage et plus spécialement son représentant, pour pouvoir le prolonger pour au moins un an de plus ». Toutefois, l'OM devra mettre les bouchées doubles pour convaincre Sanchez, qui réclame des garanties avant d'envisager une prolongation : « C'est le quatrième joueur le mieux payé de l'équipe, et vu ses objectifs personnels et ses performances, ils vont devoir mettre le paquet auprès d’Alexis pour qu'il finisse par apposer sa signature sur ce nouveau contrat. Alexis est content de Marseille, oui ; il est content de la ville, oui ; des supporters, oui ; de la performance de l'équipe, non. Il me semble que pour cette prolongation, il attendra d’être sûr que l'Olympique de Marseille se qualifie pour la prochaine Ligue des Champions », poursuit le journaliste. L'OM est donc prévenu.



Charbonnier veut continuer à l'ASSE