La révolution du Qatar est en marche, danger pour le PSG ?

Le Qatar pourrait, par le biais d’organismes distincts, avoir la main à la fois sur le PSG via QSI et sur Manchester United via la fondation Nine Two. Et sur le marché des transferts, une guerre pourrait faire rage…

Se pourrait-il que le PSG souffre de l’éventuelle acquisition de Manchester United par la famille royale qatarie ? Passé sous le Qatar Sports Investments en 2011, le PSG a l’accent qatari depuis cette année-là. Cependant, il a occasionnellement été question d’une volonté du Qatar de racheter Manchester United depuis, en vain.

L’offre de rachat du Qatar plaît à la famille Glazer

A moins que la chance vienne enfin à sourire au Qatar dans cette opération XXL. Le Cheikh Jassim Bin Hamad Al-Thani, épaulé par la fondation Nine Two, se trouverait en pole position pour le rachat de Manchester United dans l’esprit de la famille Glazer, propriétaire des Red Devils . La cause ? Une offre de rachat qui serait supérieure à 5Md€ selon RMC Sport ainsi qu’à la prise en charge des 580M€ de dettes.

