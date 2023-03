Mercato - PSG : Il lâche d'énormes informations sur Messi

Thibault Morlain

Où jouera Lionel Messi la saison prochaine ? La question se pose encore et toujours étant donné que l'Argentin est en fin de contrat et n'a pas prolongé au PSG pour le moment. Le club de la capitale fait pourtant tout pour conserver le septuple Ballon d'Or. De son côté, Messi n'a encore rien officialisé, mais la balance pencherait bien en faveur d'un nouveau contrat au PSG.

Si Lionel Messi fait aujourd'hui le bonheur du PSG, rien ne dit qu'il sera encore là la saison prochaine. En effet, l'Argentin arrive au terme de son contrat et pour le moment, aucune prolongation n'a été annoncé. La Pulga pourrait donc partir libre, mais le PSG fait tout pour retenir Messi, cherchant à le prolonger. Un nouveau bail à Paris qui ne déplairait d'ailleurs pas au principal intéressé.

Journaliste pour L'Equipe et proche du clan Messi, Florent Torchut a fait le point sur cette prolongation au PSG. Dans des propos accordés à Média Parisien , il a alors expliqué : « Pour parler régulièrement avec son entourage, il est plus heureux que jamais au PSG et dans sa vie à Paris. Avec sa famille, il a trouvé son équilibre et sa petite routine. C’était quelque chose de fondamental après une adaptation très difficile. Aujourd’hui, c’est devenu une évidence pour Messi de prolonger l’aventure au PSG. C’est sa volonté et celle de son club. Des discussions sont en cours entre Luis Campos et Jorge Messi et sont sur la même longueur d’onde dans ce dossier. L’idée commune est de lever l’année optionnelle qui figure dans le contrat de Leo au plus vite, de graver cette prolongation dans le marbre. Du côté du joueur, la volonté est de continuer d’évoluer au plus haut niveau jusqu’à la Copa America 2024. Et le PSG lui offre cette possibilité ».

« Les discussions avancent en ce sens »