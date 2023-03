Messi encore interpellé, le PSG peut trembler

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi n'a pas encore tranché pour son avenir au PSG, mais une chose est sûre, s'il décide de partir, le champion du monde ne manquera pas de propositions. L'une d'elles viendra de MLS comme l'explique Don Garber, patron de la Ligue nord-américaine.

L'avenir de Lionel Messi va rapidement devenir un sujet brûlant au PSG. Et pour cause, son contrat s'achève en juin prochain et La Pulga n'a toujours pas annoncé son choix. L'occasion pour Don Garber de tenter de sauter sur l'occasion qui se présente avec le septuple Ballon d'Or.

La MLS tend les bras à Messi

« Vous avez affaire au joueur le plus spécial de l’histoire du football. Alors quand il y a des rumeurs le liant à Miami, c’est génial. Et si cela pouvait se produire, ce serait formidable pour la MLS, ce serait formidable pour Messi et sa famille, et comme pour tout chez nous, nous essayons de saisir toutes les opportunités », confie le patron de la MLS dans une interview accordée à The Athletic avant de poursuivre.

«Si nous avons l’opportunité de le faire...»