L'OM avait le joueur parfait, un gros échec est révélé

La saison dernière, l'OM avait réalisé une très belle saison notamment grâce à un William Saliba très solide. Le défenseur formé à l'ASSE était probablement le meilleur Marseillais, mais le club phocéen n'a pas pu conserver le joueur prêté par Arsenal sans option d'achat. Une énorme perte pour l'OM comme le souligne Rolland Courbis.

L'été dernier, l'OM a largement remanié sa défense en attirant notamment Chancel Mbemba, Eric Bailly et Samuel Gigot. Il faut dire que le club phocéen n'a pas été en mesure de conserver William Saliba, pourtant auteur d'une excellente saison. Mais le défenseur formé à l'ASSE était prêté sans option d'achat par Arsenal qui a refusé catégoriquement de vendre son joueur qui s'est imposé comme un titulaire indiscutable chez les Gunners . Une déception pour Rolland Courbis.

«L’OM avait le profil idoine mais n’a pas pu conserver Saliba»

« Pour jouer ainsi, derrière il faut trois monstres capables d’aller vite, avec une belle lecture de jeu et extraordinaires dans les duels. Même si (Chancel) Mbemba s’en rapproche un peu, l’OM avait le profil idoine mais n’a pas pu conserver Saliba », révèle l'ancien coach de l'OM dans les colonnes de La Provence avant de s'attarder plus précisément sur la soucis défensifs du club phocéen.

«Les gens parlent de mental. Moi je réponds l’emmental»