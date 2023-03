Un crack explose, il annonce du lourd au PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Agé seulement de 17 ans, El Chadaille Bitshiabu est considéré comme l'un des grands espoirs du PSG, comme peut l'être au milieu de terrain Warren Zaïre-Emery. Entré à la place de Marquinhos face au FC Nantes ce samedi soir (4-2), le défenseur a réalisé une entrée solide et donné raison à ses dirigeants, qui fondent de solides espoirs sur lui.

La défense du PSG est mise à rude épreuve cette saison. Cadre du club parisien, Presnel Kimpembe est, d'ores et déjà, out pour le reste de la saison. Comme si cela ne suffisait pas, Marquinhos est sorti en cours de rencontre face au FC Nantes, touché aux côtes. Le Brésilien a été remplacé par El Chadaille Bitshiabu, qui pourrait avoir l'occasion de montrer sa vraie valeur à Christophe Galtier dans les prochaines semaines. Mais l'entraîneur du PSG n'a pas attendu de le voir rentrer sur la pelouse ce samedi pour le couvrir de louanges.





Galtier s'enflamme pour Bitshiabu

« "Chad" (son surnom en interne, NDLR) est un très gros potentiel. Il a la lucidité, la clairvoyance. Il est aussi très proche en termes de niveau de nos défenseurs. Ce que j’ai pu remarquer contre Toulouse, c’est qu’il est très malheureux sur sa première interception qui lui coûte un jaune. Derrière, il y a but. C’est très difficile pour un jeune. Ensuite, il a fait un match de très bon niveau, on ne voit pas qu’il a 17 ans. Il a de la maturité dans le jeu, une maîtrise des événements, des émotions. Bien évidemment qu’il peut démarrer contre Marseille et dans bien d’autres matchs » avait déclaré Galtier en février dernier.

Le vestiaire l'a adopté

Comme l'annonce Téléfoot ce dimanche, le PSG fonde de solides espoirs sur El Chadaille Bitshiabu, âgé seulement de 17 ans. A l'instar de Warren Zaïre-Emery, le natif de Villeneuve-Saint-Georges a été adopté par les cadres du vestiaire, qui souhaitent l'accompagner dans son apprentissage du haut niveau. Pour certains proches du club comme Luis Fernandez, Bitshiabu possède toutes les qualités pour s'imposer au PSG.

« Il réussira à s'imposer avec le Paris Saint-Germain »