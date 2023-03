Mercato : Zidane de retour, la décision est programmée

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Toujours libre, Zinedine Zidane n’échappe pas aux rumeurs pour son avenir, lui dont le nom circule du côté du PSG ou encore de la Juventus. Le retour du Français à Turin apparaît comme une hypothèse crédible, alors que le principal intéressé a des exigences précises pour la suite de sa carrière d’entraîneur. Pour l’heure, les Bianconeri restent en pleine réflexion.

Où rebondira Zinedine Zidane ? La prolongation de Didier Deschamps oblige le technicien français à revoir ses plans pour son retour sur un banc de touche, et les rumeurs sont nombreuses concernant la suite de sa carrière d’entraîneur. Forcément, le nom du PSG revient sans cesse, Zidane étant le grand rêve des Qataris, mais d’autres pistes circulent.

La Juve pour Zidane ?

Dernièrement, il a notamment été question d’un possible retour au Real Madrid, d’une arrivée à Chelsea ou bien à la Juventus. Alors que la Premier League ne rentre pas dans les critères de l’ancien meneur de jeu, la piste turinoise pourrait au contraire séduire Zinedine Zidane sur le papier. Ce dernier est déjà passé par la Juve en tant que joueur et maîtrise la langue italienne. Une opportunité pourrait alors s’offrir à lui, alors que la situation de Massimiliano Allegri est incertaine.

Le club turinois veut attendre la fin de la saison avant d’éventuels changements