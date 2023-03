Zidane : «Je n’y crois pas une seconde», une vérité est dévoilée au grand jour

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Libre depuis son départ du Real Madrid en mai 2021, Zinédine Zidane est annoncé dans le viseur de plusieurs équipes comme le PSG ou encore Chelsea. Mais selon l'ancien joueur des Blues, Emmanuel Petit, la Premier League ne correspond pas au profil du technicien français. Un sentiment partagé par son ancien coéquipier en équipe de France.

Quel sera le prochain club de Zinédine Zidane ? Les rumeurs sont nombreuses. Le PSG rêve de le recruter depuis plusieurs mois, mais il n'est pas le seul en Europe. Chelsea aurait, aussi, coché son nom en cas de départ de Graham Potter.





Zidane se voir offrir un gros projet, catastrophe pour le PSG ? https://t.co/VdmKVycTIx pic.twitter.com/gbS2E3qAdH — le10sport (@le10sport) March 4, 2023

Petit dévoile une vérité sur Zidane

Mais interrogé sur cette piste, Emmanuel Petit s'est montré dubitatif. « Pourquoi s’orienter vers Chelsea ? Aujourd’hui, l’avenir de Zinedine Zidane ne s’inscrit pas en Angleterre, il s’inscrit ailleurs et peut-être pas très loin d’ici. À Paris ? Je le verrais bien à Paris » a-t-il déclaré au micro de RMC . Et en effet, l'arrivée de Zidane en Premier League semble peu probable. Lors d'un entretien accordé à L'Equipe en juin dernier, le champion du monde 1998 avait expliqué pourquoi il ne rejoindrait, sûrement, jamais la Premier League.

Zidane l'avait déjà annoncé