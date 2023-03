Mercato : Un transfert à 1Md€, il lâche une réponse fracassante

Thomas Bourseau

Bien qu’il n’ait débarqué en Angleterre que l’année dernière, Erling Braut Haaland fait déjà parler de lui sur le marché des transferts. Sa représentante a même allumé la mèche et ravivé la flamme à plusieurs reprises en évoquant même un coup à 1Md€. Pep Guardiola, son entraîneur à Manchester City, a calmé le jeu.

Erling Braut Haaland a débarqué à Manchester City en provenance du Borussia Dortmund au printemps 2022. Et ce, bien que le PSG, le Real Madrid, Manchester United, le Bayern Munich et les plus grands clubs d’Europe se soient renseignés sur le profil du serial buteur norvégien. La clause libératoire fixée dans l’ancien contrat d’Haaland au BvB a permis à City de rafler la mise dans cette opération. Et maintenant ? Le Real Madrid préparerait la succession de Karim Benzema dont le contrat arrive à expiration en fin de saison. La presse espagnole parle d’Haaland depuis un moment, mais son entourage a planté le décor.

«Haaland vaut 1 milliard d’euros»

Ces dernières semaines, Rafaela Pimenta a annoncé la couleur pour l’avenir de son poulain. La représentante d’Erling Braut Haaland avait lâché le message suivant à AS . « On a fait Pogba pour 80M€ et tout le monde a dit... C'est incroyable ! Aujourd'hui, il vaut beaucoup. Le sommet est de 222M€ pour Neymar... Les chiffres changent. Pour moi, Haaland vaut 1 milliard d'euros. Peut-être que personne ne va payer ça, mais c'est le potentiel qu'il a quand il arrive dans un club ». Et ces dernières heures, à l’occasion d’un événement organisé par The Financial Times, l’avocate d’Haaland n’a pas caché que le Real Madrid était le seul club à pouvoir rivaliser avec la Premier League en terme d’attractivité aux yeux des stars du football européen.

«Non, je ne réponds pas aux agents. Aucun commentaire»