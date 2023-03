Ce crack de Ligue 1 affole le mercato, le PSG grince des dents

Amadou Diawara

Alors qu'il enchaine les performances XXL ces dernières semaines, Khephren Thuram aurait alerté le PSG, qui verrait d'un bon oeil l'idée de le recruter cet été. Toutefois, le crack de 21 ans de l'OGC Nice serait également suivi de près par d'autres écuries européennes.

Malgré les arrivées de Vitinha, Renato Sanches, Fabian Ruiz et de Carlos Soler lors du dernier mercato estival, le PSG voudrait toujours renforcer son milieu de terrain. Pour ce faire, Luis Campos aurait identifié un jeune profil en Ligue 1 : Khephren Thuram.

Le PSG en pince toujours pour Khephren Thuram

Depuis la reprise post-Coupe du Monde et l'arrivée de Didier Digard sur le banc de l'OGC Nice, Khephren Thuram monte en puissance, et enchaine les performances de haute volée. Ce qui n'a pas échappé au PSG. D'après Foot Mercato , le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi suivrait toujours de près le crack de 21 ans. Et le club de la capitale ne manquerait pas de concurrence sur ce dossier.

Une concurrence colossale pour Khephren Thuram