Mercato : Il explose en Ligue 1, le PSG veut boucler son transfert

Amadou Diawara

Etincelant ces dernières semaines en Ligue 1, Khephren Thuram fait le plus grand bonheur de l'OGC Nice. Toutefois, le crack de 21 ans pourrait ne plus faire long feu chez les Aiglons. En effet, le PSG suivrait toujours de près la situation de Khephren Thuram, et ce, en vue d'un transfert cet été.

Lors du dernier mercato estival, le PSG s'est renforcé considérablement au milieu de terrain. En effet, Luis Campos a bouclé les transferts de Vitinha, Renato Sanches, Fabian Ruiz et de Carlos Soler, qui est plus offensif. Malgré tout, le conseiller football du PSG ne serait pas satisfait par l'entrejeu de Christophe Galtier.

Khephren Thuram impressionne en Ligue 1

Par conséquent, Luis Campos aimerait continuer à renforcer le milieu de terrain du PSG lors du prochain mercato estival. Pour ce faire, le conseiller football parisien penserait à recruter Khephren Thuram, qui brille du côté de l'OGC Nice, avec qui il est engagé jusqu'en 2025.

Le PSG suit attentivement Khephren Thuram