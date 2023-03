Mercato - PSG : Il lâche une annonce fracassante pour Messi

La rédaction

Depuis l'arrivée de Lionel Messi en 2021 au PSG en provenance du FC Barcelone, des rumeurs le renvoyant dans son club de toujours apparaissent. La Pulga a toujours été attachée au club qui l'a fait connaître et qui lui a offert tous ses succès les plus probants. Mais voilà, la situation économique du club catalan pourrait empêcher ce qui ne semble qu'être une utopie.

La superstar argentine du PSG Lionel Messi restera-t-il à l'issue de contrat, en juin 2023 ? Le PSG voudrait bien garder sa star, mais d'autres clubs pourraient lui offrir un contrat en or. La Pulga a des pistes aux États-Unis dans le club de l'Inter Miami où même en Arabie Saoudite, à Al-Hilal. En Europe, seul le PSG pourrait continuer de lui offrir un contrat XXL. D'autant que le FC Barcelone, qui voudrait aussi récupérer son ancien joueur, fait face à de graves problèmes économiques et a été mis en garde par le patron de la Ligue Espagnole de Football, Javier Tebas.

Le Barça : un budget amputée de 200M€

Dans un entretien accordé au Financial Times lors d'une rencontre évoquant le business du football, Javier Tebas a évoqué la situation actuelle du FC Barcelone, et donc de sa difficulté à pouvoir recruter Lionel Messi l'année prochaine : « Il s ont vendu 700 millions d’euros de droits de télévision et ont essayé de trouver différentes façons de résoudre la situation, mais ils ne pourront pas le faire la saison prochaine. Nous avons des contrôles économiques stricts. À la fin de chaque fenêtre, nous indiquons à tous les clubs de LaLiga ce qu'ils peuvent dépenser. Dans le cas de Barcelone, ils doivent passer de 650 millions d’euros à 450 millions d'euros pour les salaires et les transferts, c'est donc un budget de moins 200 millions d'euros. Ils doivent réduire leur investissement dans les joueurs et nous les avons encouragés à vendre des joueurs car, pour chaque montant qu'ils lèvent en ventes, ils peuvent en dépenser 40%. »

« Ils ne peuvent plus signer plus de joueurs »