Un transfert à 40M€ se prépare, le PSG jubile

Hugo Chirossel

Annoncé sur la piste de Jude Bellingham depuis plusieurs mois, le Real Madrid pourrait finalement revoir ses plans. Si l’international anglais serait toujours la priorité de la Casa Blanca pour renforcer son milieu de terrain, elle aurait également un œil sur Gabri Veiga, jeune milieu de terrain du Celta Vigo.

« Tout le monde le veut, je ne vais pas le cacher. Il est dans son club, et (nous avons) du respect, donc si nous voulons lui parler, nous parlerons d'abord au club ». Il y a quelques mois, Nasser Al-Khelaïfi avait affiché publiquement son intérêt pour Jude Bellingham, dans un entretien accordé à Sky Sports . Toutefois, selon Fabrizio Romano, Liverpool, Manchester City et le Real Madrid seraient en pole position pour s’attacher les services de l’international anglais.

Le Real Madrid s’interroge pour Bellingham

Mais comme l’indique AS , les Merengue ne seraient plus aussi certains de vouloir recruter Jude Bellingham. Du fait du prix annoncé pour s’attacher ses services, qui pourrait s’élever à plus de 100M€, mais également parce que le Real Madrid se demanderait s’il a réellement besoin de passer à l’action dès l’été prochain. En cas de prolongation de Toni Kroos et Luka Modric, qui arrivent au terme de leur contrat, la Casa Blanca estimerait qu’elle a ce qu’il faut dans ce secteur de jeu.

Les Merengue suivent Gabri Veiga