Mercato : Le PSG est tenu en échec, la raison est dévoilée

Depuis le rachat du PSG par QSI en 2011, des stars sont venues en masse jouer au sein du club de la capitale. Certaines ont refusé pour notamment partir en Premier League. Un fléau pour le PSG que Rafaela Pimenta a expliqué.

Cela fait plusieurs années que le PSG parvient à mettre la main sur certaines stars du football mondial. Ce fut le cas de David Beckham, Neymar, Zlatan Ibrahimovic, Dani Alves, Lionel Messi ou encore Sergio Ramos. Néanmoins, plusieurs stars ont échappé au PSG et à leurs propriétaires qataris.

Le PSG a mis la main sur des stars, mais en a raté quelques unes

Dernièrement, Erling Braut Haaland a choisi de ne pas donner suite à l’intérêt du PSG pour évoluer à Manchester City, ancien club de son père, et surtout pour être entraîné par Pep Guardiola selon sa représentante Rafaela Pimenta. Il existe une autre cause à l’échec du PSG : l’attraction que la Premier League suscite chez les joueurs.

«La Premier League ? C’est l'objectif de tout le monde»