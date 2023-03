«Le PSG est-il encore attirant ?» : Une incroyable bombe est lâchée

Thomas Bourseau

Le PSG est constamment en quête de renforts sur le marché des transferts. Que ce soit au niveau des stars ou des jeunes talents, le Paris Saint-Germain scrute tout. Cependant, selon Rafaela Pimenta, la Premier League est à des années lumières..

A l’été 2011, le PSG passait sous pavillon qatari. L’objectif des nouveaux propriétaires du Paris Saint-Germain était de remettre les projecteurs sur le club de la capitale tant sportivement qu’au niveau marketing. Près de douze ans après l’arrivée du Qatar à Paris, le PSG a su attirer des stars telles que Zlatan Ibrahimovic, David Beckham, Neymar, Dani Alves, Kylian Mbappé et Lionel Messi plus récemment, sans oublier Sergio Ramos.

Le PSG a raté le coche à plusieurs reprises pour des stars

Cependant, au fil des années, le PSG a manqué le coche pour certaines stars sur le marché des transferts. Ce fut le cas de Kevin De Bruyne et de N’Golo Kanté qui ont privilégié la Premier League plutôt que de venir au PSG ou plus récemment de Robert Lewandowski qui a snobé le conseiller football Luis Campos pour le FC Barcelone. Selon Rafaela Pimenta, le PSG ne peut pas se mesurer à l’élite du football anglais.

Héritière de l’empire sportif de Raiola, Pimenta dresse un constat XXL sur la Premier League