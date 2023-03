«Passé tout près de la porte», il plombe une star du PSG

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin, Sergio Ramos n'aurait pas encore été contacté par le PSG pour prolonger. Selon la presse espagnole, Luis Campos n'aurait pas lancé les grandes manœuvres pour son numéro 4 parce qu'il est dans le flou quant à son avenir. Alors que le PSG est en pleine crise, le conseiller football portugais serait en danger.

Arrivé à l'été 2021 au PSG, Sergio Ramos a signé un contrat de deux saisons. Engagé jusqu'au 30 juin, le numéro 4 parisien changera de club librement et gratuitement s'il ne prolonge pas d'ici-là. Et malheureusement pour Sergio Ramos, le PSG ne l'aurait pas encore approché pour le faire rempiler.

Le PSG n'a pas bougé pour Ramos à cause de Campos

Selon les informations de Mundo Deportivo , les négociations entre Sergio Ramos et le PSG pour une prolongation n'auraient pas encore commencé. A en croire le média espagnol, ce dossier trainerait à cause de Luis Campos, le conseiller football parisien.

«Campos est passé tout près de la porte»