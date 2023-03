Un rêve du Qatar a plombé les plans du PSG

Thomas Bourseau

Pep Guardiola est en poste à Manchester City depuis 2016 et figure dans les petits papiers du PSG comme le10sport.com vous l’a révélé en 2019. L’Espagnol n’a jamais débarqué à Paris et a même fait capoter le transfert d’Erling Braut Haaland.

Depuis plusieurs années, les plus grands entraîneurs et les plus grands joueurs sont liés au PSG. Le10sport.com vous révélait même en décembre 2019 que les propriétaires qataris du Paris Saint-Germain rêvaient d’une doublette Pep Guardiola/Xavi Hernandez sur le banc de touche de l’équipe première.

Pep Guardiola, rêve de longue date du Qatar pour le PSG

Cependant, Xavi Hernandez est à présent en poste au FC Barcelone lorsque Pep Guardiola est sous contrat à Manchester City jusqu’en juin 2025. Le Qatar n’aurait pas oublié Guardiola bien que ce soit le nom de Zinedine Zidane qui revient avec insistance pour le poste de coach et notamment pour l’éventuelle succession de Christophe Galtier.

«Il voulait surtout être entraîné par Guardiola»