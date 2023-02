Ça chauffe au PSG, «il est passé tout près de la porte»

Pierrick Levallet

Menacé par un départ précipité selon certaines rumeurs, Christophe Galtier commence à sortir la tête de l'eau au PSG. Nasser Al-Khelaïfi a d'ailleurs annoncé qu'il avait pleinement confiance en l'entraîneur parisien après le succès contre l'OM. Mais pour Daniel Riolo, cette intervention montre bien que la place de Christophe Galtier était remise en question en interne.

Début février, le PSG affichait d’énormes difficultés sur le terrain. Résultat, certaines rumeurs évoquaient un départ précipité de Christophe Galtier. Mais maintenant que Kylian Mbappé est de retour, le PSG commence à sortir la tête de l’eau. Après sa victoire contre le LOSC (4-3), le club de la capitale a pris sa revanche sur l’OM en s’imposant au Vélodrome ce dimanche (0-3). Après la partie, Nasser Al-Khelaïfi n’a d’ailleurs pas manqué de clamer la confiance qu’il a en Christophe Galtier.

«J'ai toujours eu confiance en mon coach»

« Je suis très heureux, on a fait un grand match ce soir, un grand PSG. J'ai toujours eu confiance en mes joueurs et mon coach. On a vraiment fait un grand match. C'est le PSG, c'est notre niveau, on a gagné avec la manière. On a joué contre un grand Marseille. Mais c'est le vrai visage du PSG. J'ai toujours eu confiance en mon coach, je sais ce qu'il peut donner. Cela a été compliqué après la Coupe du monde, pour tout le monde mais spécialement pour nous parce qu'on avait beaucoup de joueurs concernés. Il y a eu beaucoup de blessures, même si ce n'est pas une excuse, mais on a retrouvé notre position » a lancé le président du PSG.

Galtier était réellement menacé au PSG