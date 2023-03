Mercato - PSG : Il attend déjà Mbappé à l'étranger

Thibault Morlain

Aujourd'hui au PSG, Kylian Mbappé voit son avenir faire l'objet de nombreuses rumeurs. Et dernièrement, ce n'est autre que le Français qui a enflammé le mercato. En effet, en marge de la cérémonie The Best, Mbappé a lâché une bombe à propos d'une arrivée au Milan AC et au sein de l'effectif lombard, on a réagi à cela.

Sous contrat jusqu'en 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé réfléchirait à l'idée de s'en aller lors du prochain mercato estival. Pour aller où ? Bien évidemment, les regards se tournent vers le Real Madrid. Mais Mbappé pourrait bien avoir d'autres idées pour son prochain club. Et si le natif de Bondy filait finalement vers l'Italie ?

«Au camp des Loges avec un cigare à la bouche» : Scène irréaliste au PSG ! https://t.co/07NkFSILeF pic.twitter.com/HAHjNbwAq4 — le10sport (@le10sport) March 2, 2023

Mbappé... au Milan AC ?

Kylian Mbappé s'est d'ailleurs prononcé à propos d'un transfert vers la Serie A. Mais en cas d'arrivée dans le championnat italien, le joueur du PSG semble avoir les idées claires. En effet, dernièrement, Mbappé a lâché une bombe en assurant à un fan lors de la cérémonie The Best qu'il ne viendrait en Italie qu'à condition de rejoindre le Milan AC.

« Qui ne voudrait pas de cela ? »