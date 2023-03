Mercato - PSG : Messi et Cristiano Ronaldo réunis, ça prend forme

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Leo Messi serait dans le viseur d'Al Hilal. Conscient de la situation de la Pulga, le club basé à Riyad aurait programmé un nouveau rendez-vous à Paris avec son entourage, et ce, pour évoquer une offre. Et pour ne pas arranger les affaires du PSG, le ministère des Sports de l'Arabie Saoudite serait prêt à aider Al Hilal pour le transfert de Lionel Messi.

Arrivé à l'été 2021 au PSG, Lionel Messi a paraphé un bail de deux saisons lors de sa signature. Alors que son contrat arrivera à terme le 30 juin, la Pulga partira librement et gratuitement dans un nouveau club si elle ne prolonge pas d'ici-là.

Al Hilal veut rencontrer le clan Messi à Paris

Pour éviter ce terrible scénario, le PSG est actuellement en pourparlers avec Lionel Messi et son entourage pour négocier une prolongation de contrat. Et comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, les discussions sont en bonne voie. Toutefois, Al Hilal tenterait de se muer en trouble fête sur ce dossier.

Messi et Ronaldo bientôt rassemblés en Arabie Saoudite ?