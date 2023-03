Le PSG rêve d’un transfert à 180M€, le verdict tombe déjà

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que Neymar pourrait plier bagages lors du prochain mercato estival, le PSG s'est mis en quête d'un renfort offensif. A en croire la presse anglaise, le club parisien aurait coché le nom de Khvicha Kvaratskhelia, la pépite du Napoli. Ce jeudi, son agent s'est prononcé sur son avenir et a répondu, indirectement au PSG.

Pour Neymar, c'est terminé ? Selon plusieurs médias, le PSG ne verrait pas d'un mauvais œil son départ lors du prochain mercato estival. Indice dans ce dossier, le club parisien surveille le marché et rechercherait déjà un renfort offensif. A en croire CBS Sports , le PSG se serait lancé à l'assaut de Khvicha Kvaratskhelia. Un dossier complexe comme l'explique Irati Prat, journaliste pour Marca .. « Si une équipe de Premier League arrive et met 180 millions, ce serait impossible pour eux de s'opposer à ce chiffre. Si une offre arrive pour 100-120, étant beaucoup plus que ce qu'ils ont payé, je ne pense pas qu'ils le vendront » a-t-il déclaré à Bernabeu Digital.





Le clan Kvaratskhelia déclare sa flamme au Real Madrid

Selon la presse anglaise, le Real Madrid, Manchester United ou encore Newcastle seraient aussi présents dans ce dossier Kvaratskhelia. Mais à en croire son agent, Mamuka Jugeli, l'international géorgien aurait une préférence. « Son père Badri et moi sommes des fans de Barcelone, mais Kvara aime Madrid. C'est un joueur de ce niveau, il peut jouer pour n'importe quelle équipe. Si je le voyais sous le maillot du Barça, je serais très heureux, mais c'est un madridista » a-t-il confié à GeoTeam.

La pépite n'est pas pressée de quitter le Napoli