Le Real Madrid laisse le champ libre au PSG pour cet énorme transfert

Hugo Chirossel

Étincelant depuis son arrivée au Borussia Dortmund et lors de la Coupe du monde 2022 avec l’Angleterre, Jude Bellingham est un des jeunes talents les plus courtisés. Tous les plus grands clubs se l’arrachent et le Real Madrid semblait même faire partie des favoris dans ce dossier. Toutefois, la Casa Blanca se demanderait si elle aurait vraiment besoin de l’international anglais, ce qui pourrait profiter au PSG.

À 19 ans, Jude Bellingham risque d’animer les prochaines périodes de mercato. Arrivé il y a maintenant deux ans et demi au Borussia Dortmund, avec qui il a inscrit 10 buts et délivré 6 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, l’international anglais ne cesse de monter en puissance, de quoi attirer l’attention des plus gros clubs européens. Comme l’indiquait dernièrement Fabrizio Romano, Liverpool, Manchester City et le Real Madrid seraient en pole position dans ce dossier.

Le PSG en rêve, il interpelle Mbappé pour son transfert https://t.co/rp6TAugzVP pic.twitter.com/A21dUmyHgG — le10sport (@le10sport) March 2, 2023

Le Real Madrid a des doutes

La Casa Blanca est régulièrement liée à Jude Bellingham ces derniers mois, mais elle commencerait à se poser des questions. En effet, AS indique que le Real Madrid ne serait plus aussi sûr de vouloir passer à l’action dès l’été prochain afin de s’attacher les services du milieu de terrain de 19 ans, pour un transfert qui devrait dépasser les 100M€. Si Luka Modric et Toni Kroos poursuivent la saison prochaine, eux qui arrivent au terme de leur contrat, les Merengue pourraient alors décider d’attendre 2024 pour essayer de recruter Jude Bellingham.

Une aubaine pour le PSG ?