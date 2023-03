Mercato : Chassé de Paris, il peut sauver le PSG avec Zidane

Amadou Diawara

Snobé par Zinedine Zidane à la fin de la dernière saison, le PSG n'aurait pas renoncé à l'idée de le recruter. Toutefois, la concurrence serait rude sur ce dossier, sachant que le Real Madrid et d'autres écuries européennes seraient également sur les rangs du Ballon d'Or 98. Mais grâce à Mauricio Pochettino, le PSG pourrait voir le club merengue jeter l'éponse pour Zinedine Zidane.

Après avoir évincé Mauricio Pochettino à la fin de la dernière saison, le PSG avait pour priorité de recruter Zinedine Zidane. Toutefois, le Ballon d'Or 98 a recalé le club parisien comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, et ce, parce qu'il voulait prendre la succession de Didier Deschamps en équipe de France après la Coupe du Monde au Qatar.

«Cela ne vaut pas la peine d’en parler», il fustige Mbappé et le PSG https://t.co/pTXnfqEVGy pic.twitter.com/rUx3ZuDWoI — le10sport (@le10sport) March 5, 2023

Pochettino, le digne héritier d'Ancelotti ?

Toutefois, le souhait de Zinedine Zidane ne s'est pas réalisé, puisque Didier Deschamps - qui était sous contrat jusqu'au 31 décembre - a finalement prolongé jusqu'en juillet 2026, soit après la prochaine Coupe du Monde. Privé de son rêve, Zinedine Zidane aurait toujours de belles pistes pour son avenir. En effet, le technicien français aurait la possibilité de revenir au Real Madrid, de retrouver la Juventus ou de tenter une nouvelle aventure du côté de Chelsea. En parallèle, le PSG serait toujours sur les traces de Zinedine Zidane, sachant que Christophe Galtier est fragilisé depuis la reprise post-Coupe du Monde. Et heureusement pour l'écurie rouge et bleu, le Real Madrid pourrait tirer un trait sur son ancien entraineur grâce à Mauricio Pochettino.

Raul, une solution en interne pour l'après-Ancelotti