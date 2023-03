Mercato : Éjecté par le Real Madrid, il raconte son calvaire avec Zidane

Amadou Diawara

Etincelant sous les couleurs de l'Eintracht Francfort, Luka Jovic a été recruté par le Real Madrid à l'été 2019. Toutefois, le buteur serbe a vécu un cauchemar à la Maison-Blanche, notamment sous la houlette de Zinedine Zidane. Actuellement à la Fiorentina, Luka Jovic est revenu sur son calvaire au Real Madrid.

Alors qu'il brillait du côté de l'Eintracht, Luka Jovic a tapé dans l'oeil du Real Madrid. A tel point que le club merengue a déboursé environ 63M€ à l'été 2019 pour arracher le buteur serbe au club basé à Francfort.

Luka Jovic a vécu un calvaire au Real Madrid

Toutefois, le séjour de Luka Jovic au Real Madrid ne s'est pas du tout passé comme il l'aurait imaginé. En effet, le buteur de 25 ans n'a pas du tout réussi à évoluer à son plus haut niveau au Santiago Bernabeu. Dans ces conditions, Zinedine Zidane - qui l'a eu sous ses ordres de mars 2019 à juin 2021 - l'a très peu utilisé. Et en janvier 2021, le Ballon d'Or 98 a même poussé Luka Jovic vers la sortie, le prêtant à l'Eintracht jusqu'en juin 2021. Malgré le départ de Zinedine Zidane, l'international serbe était toujours en grande difficulté au Real Madrid lors de la saison 2021-2022, d'où son départ libre et gratuit vers la Fiorentina à l'issue de cet exercice.

«A Madrid, tous les projecteurs étaient braqués sur moi»