Le Graët lâche un message à Zidane, il choque

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le 8 janvier dernier, Noël Le Graët tenait des propos méprisants à l'égard de Zinédine Zidane. Depuis, l'homme de 81 ans a démissionné de son poste de président de la Fédération française de football, mais a également présenté ses excuses au champion du monde 1998. Mais pour la Ministre des sports, ce n'est pas encore suffisant.

« J'en n'ai rien à secouer, il peut aller où il veut » . Noël Le Graët ne le savait pas encore, mais ces propos sur Zinédine Zidane tenus, le 8 janvier dernier, allaient précipiter sa chute. Suite à ce dérapage, de nombreuses voix s'étaient élevées pour réclamer le départ du président de la FFF. Acculé, Le Graët a, finalement, présenté sa démission, mais aussi ses excuses à Zidane.

Scandale FFF : Surprise, il vole au secours de Le Graët https://t.co/UOenx5wMyj pic.twitter.com/PTt3rRsi0W — le10sport (@le10sport) March 2, 2023

Le Graët fait son mea-culpa

« Mes déclarations étaient très maladroites. Je venais de rentrer de Paris et c'était le troisième journaliste qui me posait la question sur Zidane, j'ai craqué. C'est malin, je me mettrais des claques. Je n'aurais jamais dû dire cela. Mais je me suis tout de suite excusé » a lâché Le Graët dans un entretien à L'Equipe.

Ce n'est pas suffisant pour Amélie Oudéa-Castéra