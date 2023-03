Il pète les plombs en équipe de France, sa carrière est ruinée

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Lors d'un long entretien accordé à Libération, Yann M'Vila s'est livré comme rarement. L'occasion pour l'ancien espoir du football français d'évoquer son lien avec la sélection tricolore. Une relation marquée par de nombreux dérapages, qui ont fini par installer une certaine incompréhension, notamment avec les supporters de l'équipe de France.

Le parcours de Yann M'Vila en équipe de France a été chaotique. Identifié comme l'espoir du football tricolore, le milieu de terrain avait enchaîné les dérapages avec la sélection. Sa virée nocturne à Paris lors d'un rassemblement des Bleus avait créé la polémique, tout comme son refus de saluer son sélectionneur, Laurent Blanc, lors du quart de finale de l'Euro 2012.

« On fait l’amalgame »

Dans un entretien accordé à Libération , M'Vila est revenu sur ces erreurs de jeunesse. « On fait l’amalgame, on me convoque, on me sucre ma prime de match et on me fait redescendre en Espoirs. Des mecs qui ne tapent pas la main du coach, on voit ça tous les week-ends. Certains entraîneurs s’en foutent, d’autres te punissent en te disant “toi, ne fais pas le malin”… C’est du foot, ça arrive. Après, c’est vrai que je n’ai rien dit » a -t-il confié.

Ces erreurs ont eu un impact sur sa carrière