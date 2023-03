«Elle m'a engueulé» : Il lâche une amusante anecdote sur la mère de Mbappé

La rédaction

L’ancien milieu de terrain international français Yann M’Vila a eu l’occasion de croiser la maman de Kylian Mbappé il y a quelques années. Il en garde notamment un souvenir amusant. Dans une interview accordée à Libération, l'ex-joueur de Rennes s’est exprimé au sujet de Fayza Lamari.

Aussi étonnant que ça puisse paraître, Yann M’Vila connaît bien Fayza Lamari, maman de Kylian Mbappé. L’ancien Stéphanois l’a côtoyé lorsqu’il était au centre de formation de Rennes alors qu’elle élevait Jirès Kembo Ekoko, demi-frère de l’attaquant du PSG. La bonne éducation de Mbappé est souvent mise en avant et les propos de M’Vila permettent un peu plus de comprendre comment le génie français a grandi.

La folle histoire de Kembo Ekoko

À l’époque, Yann M’Vila et Jirès Kembo Ekoko fréquentent le même collège, à Rennes. Si Fayza Lamari et Wilfrid Mbappé ne sont pas les parents biologiques de ce dernier, ils sont ses tuteurs légaux. C’est lorsque Jirès Kembo Ekoko est venu prendre sa première licence de foot à Bondy, qu’il a rencontré le père de Kylian Mbappé. Dès lors, ils sont passés d’une relation de coach/joueur à celle d’un père et de son fils : « Il a représenté l’image paternelle que je n’avais pas eue » avouait Kembo Ekoko à So Foot en 2016.

« Grande dame »