Mbappé écrit l'histoire du PSG, ils font encore mieux

Thibault Morlain

Auteur d'un doublé face à l'OM le 26 février dernier, Kylian Mbappé a marqué son 199ème et 200ème but sous le maillot du PSG. Des réalisations pas anodines puisque grâce à celles-ci, le crack de Bondy a égalé Edinson Cavani, devenant donc co-meilleur buteur de l'histoire du PSG. Mbappé va donc laisser son empreinte au sein du club de la capitale, mais d'autres ont réussi à faire mieux que ce record.

En 2017, le PSG a recruté Neymar, mais également Kylian Mbappé. Le crack de Bondy est arrivé de l'AS Monaco et voilà qu'un peu plus de 5 ans plus tard, le champion du monde 2018 entre dans l'histoire du club de la capitale. En effet, face à l'OM, le 26 février, Mbappé a atteint la barre des 200 buts avec le PSG, soit autant qu'Edinson Cavani. De quoi donc faire du protégé de Christophe Galtier le co-meilleur buteur de l'histoire du club de la capitale. Bien évidemment, Kylian Mbappé ne va pas s'arrêter là et deviendra rapidement le seul détenteur de ce record.

Fiasco à l’OM, Mbappé impliqué ? https://t.co/uAqDBPWaTL pic.twitter.com/ImZxdsYVWs — le10sport (@le10sport) March 3, 2023

281 buts pour Courtois

200 buts pour le PSG, Kylian Mbappé fait très fort. Mais avant lui, d'autres ont fait encore mieux en inscrivant encore plus de buts pour un seul et même club. Et dans ce classement, à la première place, on retrouve un certain Roger Courtois. Né en Suisse et international français entre 1933 et 1947, il est tout simplement le meilleur buteur de l'histoire du FC Sochaux-Montbéliard. Son record ? Il a marqué 281 buts pour le club avec lequel il a joué entre 1933 et 1940, puis de 1945 à 1952.

223 buts pour Onnis et Cisowski

Ensuite, on retrouve Delio Onnis. A l'instar de Kylian Mbappé, lui aussi a marqué l'AS Monaco. L'Argentin a joué en Principauté de 1973 à 1980 et c'est lors de cette période qu'il a tout simplement marqué pas moins de 223 buts pour Monaco. Le voilà donc 2ème des meilleurs buteurs pour un seul club français.



Tadeusz Cisowski complète lui le podium. Polonais, il a évolué au RC Paris de 1952 à 1960. Avant le crack de Bondy, il a donc marqué la capitale française puisqu'il comptabilise, comme Onnis, 223 buts.

222 buts pour Di Nallo

Vient ensuite Fleury Di Nallo. De 1960 à 1974, ce dernier évolue du côté de l'OL. Avec 495 matchs au compteur, il a réussi l'exploit de marquer à 222 reprises avec les Gones. Il est d'ailleurs aujourd'hui toujours le meilleur buteur de l'histoire de l'OL.

212 buts pour Revelli

Hervé Revelli a lui joué pour l'ASSE. Un club qu'il a fréquenté de 1966 à 1971 et de 1973 à 1978. Formé chez les Verts, il a brillé dans le Forez. En effet, il affiche un total de 212 buts avec l'ASSE, faisant ainsi lui aussi mieux que Kylian Mbappé avec le PSG... pour le moment.