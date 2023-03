Il prépare une grosse surprise pour plomber le PSG

Amadou Diawara

Ce mercredi, le PSG tentera de renverser le Bayern à Munich pour valider son ticket pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Privé de Benjamin Pavard, suspendu à cause de son carton rouge reçu au Parc des Princes, Julian Nagelsmann aurait préparé une surprise pour contenir les stars du PSG.

Le 14 février, le PSG a accueilli le Bayern en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Et malheureusement pour les hommes de Christophe Galtier, ils se sont inclinés par le plus petit des scores (0-1).

Pavard suspendu pour Bayern-PSG

Alors qu'ils a un but de retard sur le Bayern, le PSG se présentera sans Presnel Kimpembe - l'un de ses vice-capitaines - et très certainement sans son numéro 10 Neymar, tous les deux blessés à l'Allianz Arena de Munich. De son côté, l'écurie bavaroise sera privée de Benjamin Pavard ce mercredi, et ce, parce que le défenseur français a été expulsé à Paris.

Pavard remplacé par Stanišić ?