Mbappé - Messi : Changement d’attitude au PSG, il dévoile tout

En l’absence de Neymar, Kylian Mbappé et Lionel Messi évoluent en duo dans l’attaque du Paris Saint-Germain. Une association qui a déjà porté ses fruits lors du Classique contre l’OM (3-0) au cours duquel les deux stars ont été décisives. Robert Pirès se montre sous le charme, et a noté un changement d’attitude de leur part.

La MNM est privée de son N. Blessé face au LOSC (4-3) le 19 février dernier, Neymar souffre d’une entorse de la cheville et devrait manquer le huitième de finale retour de Ligue des champions contre le Bayern Munich. En son absence, ce sont Kylian Mbappé et Lionel Messi qui évoluent en attaque. Un duo qui a déjà sévi contre l’OM (3-0), les deux attaquants ayant été buteurs et passeurs décisifs.

« Ils jouent le même football »

Sans Neymar, le PSG a retrouvé un équilibre et peut compter sur un binôme complémentaire en attaque. Interrogé par Le Parisien , Robert Pirès est déjà sous le charme. « C’est bête à dire, mais c’est la réalité, ils jouent le même football , confie l’ancien international français. Ça fonctionne parce que non seulement ils ont les mêmes idées, la même conception du jeu mais aussi parce qu’il y a un feeling évident entre eux. Dès que l’un peut faire plaisir à l’autre, il le fait. Et s’il y a la possibilité pour celui qui a été servi de rendre la monnaie de la pièce à l’autre, ça se fait naturellement aussi. »

« Messi donne l’impression d’avoir accepté que Kylian soit le patron du terrain »